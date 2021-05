Online escaperoom voor jonge mantelzorgers

BRONCKHORST – Jongere mantelzorgers uit de gemeente Bronckhorst die de zorg even los willen laten, kunnen op vrijdag 4 juni met leeftijdsgenoten meedoen aan een spannende online escaperoom. aanmelden kan tot en met 31 mei via www.bronckhorst.nl/escaperoom.

Voor de leeftijd van 8 tot en met 15 jaar is er de online escaperoom ‘De familie Groen’. Deze familie heeft een probleem dat ze op moet lossen en de deelnemers aan de escaperoom helpen ze daarbij. Deze escaperoom duurt een uur en is van 16.00 tot 17.00 uur.

Voor de leeftijd van 16 tot en met 24 jaar is de escapegame Chance to Live. Hierin gaan de deelnemers aan de slag om een mysterie uit het verleden op te lossen. Deze online escaperoom duurt ongeveer 2 uur en is van 18.30 tot 20.30 uur.

De eerste week van juni is de week van de jonge mantelzorger. Iedere jongere die zelf een familielid heeft die veel zorg nodig heeft, mag zichzelf jonge mantelzorger noemen. Van alle jongeren in Nederland is één op de vier een jonge mantelzorger. Jongeren binnen de gemeente Bronckhorst kunnen terecht bij Sanne Beunk en Rob Oude Hengel, sociaal consulenten met aandachtsgebied mantelzorg. Zij zijn te bereiken via tel. 0575 – 750250 of per mail: s.beunk@bronckhorst.nl of r.oudehengel@bronckhorst.nl.

www.bronckhorst.nl/mantelzorg