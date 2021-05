ANGERLO- Dinsdag 25 mei werden de hulpdiensten opgeroepen voor een ongeval op de Eldrikseweg in Angerlo. Ter plaatse bleek het om een eenzijdig ongeval te gaan. De automobilist kwam in de berm met de wielen en verloor de macht over het stuur waardoor de auto op kop in de naast gelegen sloot terecht kwam. Wonder boven wonder konden de bestuurder en passagier zelfstandig de auto verlaten. Zij iiepen geen verwondingen op.

Foto: Hanny ten Dolle