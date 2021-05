Onderzoek bevestigt werking Zonnebloemlinten

GEM. BRONCKHORST – De zonnebloemlinten in het buitengebied van de gemeente Bronckhorst dragen ook echt bij aan de biodiversiteit. Dat blijkt uit onderzoek door boeren, imkers en betrokken burgers, onder leiding van adviesbureau voor landschapsontwikkeling Eelerwoude. Wilfried Berendsen, gebiedscoördinator bij ’t Onderholt en de VALA, overhandigde het rapport op 9 april aan wethouder Paul Hofman van de gemeente Bronckhorst.

In 2020 werd in Bronckhorst voor het eerst een zonnebloemlint via crowdfunding gerealiseerd. Het project loopt in buurgemeente Lochem al enkele jaren. Uit de tellingen in zowel Lochem als Bronckhorst bleek dat bestuivende, maar ook niet bestuivende, insecten gebruik maken van de randen. Er zitten meer insecten en meer soorten insecten in de zonnebloemranden. Er waren vooral veel hommels en zweefvliegen.

Paul Hofman: “Het is een mooi en positief project, voor de beleving van inwoners en toeristen, én het is een mooi visitekaartje voor de landbouw. Goed om te zien dat het ook echt iets bijdraagt aan de biodiversiteit. De gemeente wil graag de biodiversiteit in de gemeente versterken, daarom dragen we ook dit jaar bij aan het project.” Er is dit jaar opnieuw geld ingezameld via een crowdfundingsactie, zodat ook deze zomer weer volop zonnebloemen te zien zullen zijn.

www.zonnebloemlint.nl