Oeken talent tekent bij De Graafschap

BRUMMEN – Vanaf seizoen 2021-2022 komt Mauro van der Poel uit voor De Graafschap in Doetinchem. Mauro’s jonge voetbaljaren bracht hij door bij vv Oeken in Brummen. Van zijn vierde jaar tot aan de JO14 speelde hij in het zebratenue van de Broekse club. Eind vorig seizoen heeft Mauro de keuze gemaakt zijn talent verder te ontwikkelen bij de JO15-1 van WSV in Apeldoorn. Ondanks het beperkte aantal competitiewedstrijden is hij bij de Graafschap in het vizier gekomen en vanaf komend seizoen speelt hij in het blauw-wit van de Doetinchemse club. vv Oeken is super trots op Mauro en wenst hem natuurlijk veel succes en plezier bij De Graafschap.