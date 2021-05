Oecumenische Pinksterdienst in Loenen

LOENEN – Het Beraad van Kerken in Loenen houdt op zondag 23 mei een Oecumenische Pinksterdienst in de RK Kerk. De dienst is online te volgen via ‘kerkdienst gemist Loenen’ en hier later in de week nog terug te zien. Belangstellenden kunnen er ook bij zijn. Wie dit wil, kan zich opgeven via de website van de parochie of, indien dit lastig is, bellen naar Ans Brom, tel. 06-46770673.

Het koor Con Spirito zal met enkele zangers de zang verzorgen. Corné de Haan zal op orgel en piano de zang leiden en begeleiden. Voorgangers zijn Anneke van der Werff en dominee Marcel Oostenbrink. Het thema is: De Geest wordt zichtbaar. Er wordt gelezen uit Galaten 5, waar de vruchten van de Geest genoemd worden. Als het goed weer is, gaat men na de dienst buiten koffiedrinken. Het Beraad van Kerk hoopt weer met enthousiasme samen Pinksteren te beleven.