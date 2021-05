NLdoet! bij Viaduct Brummen

BRUMMEN – Bijna twee jaar geleden heeft de werkgroep Viaduct van de Dorpsraad Brummen ervoor gezorgd dat er een streetart kunstwerk en gedicht op beide zijden van het viaduct onder de N348, Cortenoeverseweg is aangebracht. In samenwerking met ondernemers, vrijwilligers en scholieren en sponsoring is er een gewaardeerd project neergezet, dat Brummen toeristisch gezien nog een keer op de kaart heeft gezet. Maar nu, twee warme zomers verder, zijn de afbeeldingen wat flets geworden en tieren de ongewenste kruiden welig. De Dorpsraad wil hier op zaterdag 29 mei, in het kader van NLdoet!, mee aan de slag en kan zeker hulp bij gebruiken. Er wordt om 10.00 uur gestart, de Dorspraad zorgt voor koffie/thee en limonade. Opgeven kan via secretariaat@dorpsraadbrummen.nl.