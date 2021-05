Nieuwe voorzitter en leden voor Sociale Adviesraad (voorheen BSMR)

DOESBURG – De sociale adviesraad van de gemeente Doesburg heeft sinds kort drie nieuwe leden een een nieuwe voorzitter. De raad bestaat daarmee weer uit zeven personen die samen een representatieve afspiegeling van de Doesburgse samenleving vormen.

De sociale adviesraad (voorheen BSMR) bestaat sinds 2012. De leden zijn deskundig op één of meer beleidsterreinen in het sociaal domein waarop advies kan worden gevraagd of gegeven. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan de Wmo, Participatiewet, Jeugdzorg, Passend Onderwijs, Werk en Inkomen, Armoedebeleid, en andere vormen van ondersteuning.

De nieuwe leden zijn mevrouw M. Verhulst, de heer A. Scholten en de heer H. Vlaming. Gerard Wolters vertrekt als voorzitter en wordt voor de nieuwe periode van vier jaar vervangen door mevrouw Tiny Mintjes, al bekend als lid van de adviesraad.

Wethouder Birgit van Veldhuizen: “De Sociale Adviesraad is belangrijk voor de gemeente. De leden van de raad weten goed wat er speelt in Doesburg en geven ons gevraagd en ongevraagd advies. Wij zijn heel blij met de nieuwe leden en wensen alle leden heel veel succes!”