Nieuwe tentoonstelling Galerie Espace Enny

LAAG-KEPPEL – Galerie Espace Enny in Laag-Keppel en kunstenaar Ronald Ruseler uit Haarlem hebben een nieuwe tentoonstelling samengesteld waarin de galerieruimte even heel veel wereld herbergt: van de woestijn tot diep in het universum. Onderling heel diverse kunstenaars scheppen gezamenlijk een tijdelijke biotoop van schilderijen, tekeningen, installaties, animatiefilms en objecten. Dat zorgt voor een veelvoud aan indrukken waarin de bezoekers hun eigen ontdekkingsreis kunnen uitstippelen. Deelnemende kunstenaars zijn Sam Hersbach, Lucas Hoeben, Marianne Lammersen, Josje Peters, Ronald Ruseler en Robbert Weide.

De expositie is van 30 mei tot en met 4 juli te bezoeken. Vanwege de coronasituatie is er geen opening. Als de coronamaatregelen versoepelen is er een finissage op zaterdag 3 en zondag 4 juli. De galerie kan op afspraak bezocht worden op vrijdag-, zaterdag-, zondag- en maandagmiddagen, van 14.00 tot 17.00 uur. Per keer kunnen één tot zes bezoekers/gasten ontvangen worden. Er is voldoende ruimte om anderhalve meter afstand te houden. Een afspraak maken kan door te bellen naar 0314-381808 of te mailen naar info@espaceenny.nl

Ronald Ruseler – Onvoltooide Tuin