Nieuwe expositie Galerie ‘t Arthuus

LOENEN – Nog tot en met 18 juli is er bij Galerie ’t Arthuus in Loenen een expositie te zien met een nieuwe serie bronzen beelden en een collectie van schilderijen van Mieke Diekmann. Haar beelden zijn ranke vrouwfiguren, vaak in een dans gevangen en met rvs linten, wat de beweging in haar beelden extra accentueert. Miekes schilderijen zijn warm van kleur en vertellen een verhaal dat de toeschouwer erin kan ontdekken.

Daarnaast exposeert Marie van der Sprenge keramische beelden van vrouwen, waarin zij het leven in al haar facetten laat zien. Haar voorkeur gaat uit naar aardetinten met soms een vleugje kleur. Frida Badoux geeft in haar Objets Trouvés een mooie kwetsbaarheid weer. Porseleinen poppenhoofdjes combineert ze met door haar gevonden voorwerpen, wat leidt tot verrassende beeldjes. In deze expositie zijn daarnaast ook schilderijen te zien van Erik Mangelschots en Raid Houby, nieuwe objecten van geblazen glas van Johan de Vries, keramiek van Lei Hannen en sieraden van verschillende ontwerpers en kunstenaars.

‘t Arthuus is geopend op zaterdag en zondag tussen 12.00 en 17.00 uur en daarnaast op afspraak via tel. 06-51447588.

www.arthuus.nl