Nieuwe bibliotheek op oude locatie

VELP – Na zes jaar is Bibliotheek Velp weer terug op haar oude plekje op Den Heuvel. Het pand is grondig opgeknapt en vernieuwd, zodat niet alleen de bibliotheek, maar ook onder andere Vluchtelingenwerk, het ROC en De Nieuwe Ruimte hier een plekje hebben. De bibliotheek is maandag 10 mei officieel geopend door directeur Lianne Busser, in bijzijn van wethouders Anton Logeman van de gemeente Rozendaal en Dorus Klomberg van de gemeente Rheden. Aan deze laatste de eer om de openingshandeling te verrichten. Klanten zijn vanaf nu hier welkom om hun pakketjes van de Afhaalbieb op te halen, wanneer zij zelf tussen de boeken mogen snuffelen, hangt af van de beslissingen in Den Haag.

Foto: Han Uenk