Nieuwe bestuurder voor Innoforte

VELP – De raad van toezicht van stichting Innoforte, ouderenzorgorganisatie in Velp, heeft Saskia van der Lyke benoemd tot bestuurder. Vanaf 15 juni volgt zij mevrouw M. van Es op, die met pensioen gaat.

Saskia van der Lyke is nu werkzaam als Programmadirecteur strategie en cultuur aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Zij heeft ervaring met de thema’s innovatie, bedrijfsvoering en fusie- en cultuurveranderingsprocessen.

Eerder werkte zij als directeur van een ouderenzorgorganisatie in Driebergen. Zij schreef een proefschrift over mantelzorgbeleid: ‘Georganiseerde liefde. Publieke bemoeienis met zorg in de privésfeer.’

Innoforte biedt thuiszorg, dagopvang voor thuiswonende ouderen met dementie en verpleeghuiszorg in vijf locaties in Velp en Arnhem aan plm. 1500 cliënten.

Foto: Marc Pluim Fotografie Velp