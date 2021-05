Nico uit Rheden brengt eerste boek uit

RHEDEN – Op vrijdag 23 april is het nieuwe boek ‘De onverwachte zoektocht – Het grote avontuur van de scholieren’ van Nico van Belle uit Rheden verschenen. Dit jeugdboek wordt uitgegeven door Uitgeverij Boekscout.

De onverwachte zoektocht is Nico van Belles eerste boek. Het speelt zich af op de Leusderheide, een groene strookbos tussen de steden Utrecht en Amsterdam. Volgens Van Belle een goede plek voor het verhaal, omdat het behalve een natuurgebied het ook een militair oefenterrein is. De onverwachte zoektocht is een spannend jongensboek geworden met een ingewikkelde ontknoping, waarin geschiedenis en realistische locatiebeschrijvingen zijn opgenomen.

Nico van Belle is 38 jaar oud en dit is zijn eerste boek. Hij is er een aantal jaren mee bezig geweest. Hij is geboren en getogen in Arnhem en woont nu alweer een tijd in Rheden.