Nic Dusink nieuwe gemeentesecretaris

GEM. BRUMMEN – Nic Dusink wordt per 1 juni de nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur van Brummen. Het college van B&W benoemde hem donderdag. Hij volgt Marcel Klos op.

De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college en tevens directeur van de ambtelijke organisatie. Dusink (59) is op dit moment gemeentesecretaris van Westerveld. Burgemeester Alex van Hedel: “Wij zijn blij dat wij met Nic Dusink een ervaren gemeentesecretaris in huis halen. Zijn energieke, gedreven en resultaatgerichte manier van doen spreekt enorm aan. Wij vertrouwen erop een stevige adviseur voor ons college en goede leider voor onze organisatie te hebben benoemd.”

Nic Dusink: “ Ik verheug me er enorm op om samen met de organisatie het werk voor onze inwoners voort te zetten en de uitdagingen op te pakken die er liggen in de prachtige gemeente Brummen.”