Natuurgidsenopleiding IVN

REGIO – IVN Zutphen gaat samen met IVN Deventer weer een natuurgidsenopleiding (NGO) geven. De startdatum hiervoor zal in januari 2022 zijn. De opleiding duurt ongeveer anderhalf jaar. De details van de hele opleiding en de uiteindelijke kosten zijn nog niet bekend, die volgen in de loop van het jaar. Op de website van het IVN: www.ivn.nl/natuuracademie/natuurgidsenopleiding staat uitgebreide informatie over de opleiding. Aanmelden kan via secretaris@ivn-eerbeek.nl.