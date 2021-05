Nationale Zonnebloemloterij van start

REGIO – De jaarlijks terugkerende loterij van de Zonnebloem is in april van start gegaan en de trekking zal maandag 8 november plaatsvinden. Er zijn duizenden prijzen te winnen, waaronder geldprijzen, elektrische fietsen, laptops, cadeaubonnen, verwenpakketten van Rituals, wellness arrangementen, E-readers, iPads en heerlijke vakanties in Landal Green Parks en Beekse Bergen Safari Resort. De ruim 1500 afdelingen van de zonnebloem bieden vanaf nu de loten te koop aan.

Dat geldt ook voor de ruim 300 vrijwilligers van de acht afdelingen in De Liemers, waar Doesburg onder valt. De loten kosten 2 euro en van elk verkocht lot vloeit 1,50 euro rechtstreeks naar de kas van de eigen afdeling. “En dat is dit jaar nog belangrijker dan in het verleden”, laat Paula Raaijmakers, penningmeester van de regio De Liemers, weten, “want voorlopig worden er geen groepsactiviteiten georganiseerd. De afdelingen zullen het geld vooral aanwenden om hun gasten regelmatig te verrassen met een leuke attentie.” Peter van Maurik, haar collega van de afdeling Zevenaar-West, voegt er nog wel aan toe dat de bijdragen vanuit het hoofdkantoor in Breda daarom lager zullen zijn en benadrukt eens temeer dat het thema ‘Zonder elkaar is iedereen alleen’, in deze periode van corona nog meer telt dan in het verleden. De loterij is dit jaar overigens juist wat later op de agenda gezet in verband met de onzekerheden rondom corona. Meer informatie is te vinden op www.zonnebloem.nl.