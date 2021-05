Naailes in het Modecafé

DOESBURG – Het Modecafé van Doesburg start per 1 juni met naailessen, elke dinsdag van 19.30 tot 21.30 uur. Deelnemers leren omgaan met de naaimachine, patronen overnemen, beschrijvingen uit vakbladen lezen en begrijpen, geschikte stof, garen en naalden kiezen. Met verschillende naaitechnieken leren zij patronen op maat en een nieuwe outfit maken, maar ook mondkapjes, herinneringskussens, tassen en schorten maken. De lessen zijn in het gebouw van het Leger des Heils aan de Zandbergstraat 15 in Doesburg, hier is genoeg ruimte om op 1,5 meter afstand van elkaar te zitten. Naaimachines en een lockmachine zijn aanwezig. Deelname kost 4 euro per keer, inclusief koffie en thee en iets lekkers. Opgave kan via tel. 06-29543573.