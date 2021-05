Naaiatelier Kieskleurig actief bij 2Switch Doesburg

DOESBURG – Vanaf zaterdag 1 mei is het Naaiatelier voor Anderstaligen Kieskleurig actief bij 2Switch in Doesburg. Beide organisaties zijn een pilot gestart om te kijken waar ze elkaar kunnen versterken. “De mensen die graag bij 2Switch komen winkelen, zijn mensen die bijzondere items zoeken, maar ook die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Waarom nieuw kopen als er goede tweedehands artikelen bestaan, zodat er minder hoeft te worden verbrand. Bovendien is het veelal gunstig voor de portemonnee”, aldus de initiatiefnemers.

Het naaiatelier maakt alleen maar artikelen die gemaakt worden van stoffen en materialen die anders de verbrandingsovens ingaan. Nu worden er nieuwe artikelen van gemaakt zoals sierkussens, kleurrijke vlaggetjes, geurzakjes, zadeldekjes, mondkapjes, schorten en slabbetjes. De anderstaligen die bij het naaiatelier actief zijn, willen graag de Nederlandse taal en cultuur leren maar tevens willen ze graag leren naaien en of handwerken. Bij 2Switch zijn ook steeds meer anderstaligen aanwezig om stage te lopen of werkervaring op te doen. Door nu deze pilot te draaien, zien anderstaligen ook de mogelijkheden om bij 2Switch aan de slag te gaan. Voor meer informatie over het naaiatelier kan gemaild worden naar info@mooiduurzaamdoesburg.nl of naar 2Switch doesburg@2switch.nl.

Foto: Wilma ter Horst