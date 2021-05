Muziekvereniging Hummelo en Keppel collecteert

HUMMELO EN KEPPEL – Muziekvereniging Hummelo en Keppel doet nog tot en met 5 juni mee aan de jaarlijkse Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. De muzikanten collecteren mobiel, via appjes, mailtjes en sociale media, en willen de opbrengst gebruiken om een instrumententuin te organiseren.

Muziekvereniging Hummelo en Keppel kan niet wachten tot de muzikanten weer samen muziek mogen maken voor publiek. Om kinderen en volwassenen straks kennis te laten maken met diverse instrumenten, het spelen ervan en het samen spelen, wil de vereniging een instrumententuin organiseren. “We hopen dat we mensen enthousiast kunnen maken om (weer) muziek te gaan maken en willen hierbij samen kijken naar de mogelijkheid om dit binnen onze muziekvereniging te gaan doen”, aldus de muziekvereniging.

De Anjeractie is de oudste collecte van Nederland, waarbij honderden organisaties geld inzamelen voor het Cultuurfonds, maar vooral voor hun eigen vereniging. Een bijdrage leveren kan via de QR-code die te vinden is op www.muziekvereniginghummeloenkeppel.nl, Facebookpagina: Muziekvereniging Hummelo en Keppel of andere berichten op social media.