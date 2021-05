Moederdag Verwendag in Rheden

RHEDEN – Zondag 9 mei is het moederdag, het moment om moeders te verwennen. Vrouwelijke ondernemers uit Rheden hebben de koppen bij elkaar gestoken en een prachtig programma in elkaar gezet: de Moederdag Verwendag. Op de website van Sportclub de Cirkel staat een overzicht van de activiteiten die te boeken zijn. De ochtend is gericht op actief bezig zijn en in de middag zijn de workshops gericht op wellbeing. Daarnaast kunnen moeders een fotoshoot boeken met hun gezin of een verwenontbijtje of lunch2go beestellen. De activiteiten worden geboekt met kind, partner of gezin en de meeste zijn buiten, geheel coronaproof. Een activiteit uitzoeken kan via decirkel.nl/moederdag, vragen kunnen worden gesteld via moederdagverwendag@hotmail.com.

Foto: Fenneke Visscher