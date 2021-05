MLDS zoekt collectanten

DIEREN – De Maag Lever Darm Stichting, afdeling Dieren, zoekt enthousiaste collectanten, die in de week van 21 tot en met 26 juni willen meelopen. Dit kan overdag of in de avonduren. De MLD-stichting zet zich in voor twee miljoen mensen met een spijsverteringsziekte door onderzoek te financieren en voorlichting te geven. Aanmelden als collectant kan via mldcollecte@gmail.com.