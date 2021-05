Mindfulness in Hall

HALL – Nu er wat versoepelingen mogelijk zijn, is mindfulnesstrainer Jantine Peters weer van start gegaan met diverse kleinschalige groepsactiviteiten op het gebied van mindfulness en compassie. Wel blijven natuurlijk de strikte corona-maatregelen van kracht. Op dinsdag 1 juni tussen 16.00 en 17.30 uur gaat een korte kennismakingscursus van start, onder de noemer ‘Mindful de zomer in’ en ’s avonds de mindfulness-vervolg-training ‘Compassie in je leven’. Op woensdag 2 juni is er van 10.00 tot 16.00 uur een stille mindfulness oefendag. Locatie is natuurboerderij de Mhene aan de Lendeweg 4a in Hall. Neem voor meer informatie en opgave contact op met Jantine Peters via jantine.peters@gmail.com of tel. 06-17369599.

www.aandachtgeeftjekracht.nl