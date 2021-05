MEI-den trainingen bij sc Rheden

RHEDEN – In de maand mei verzorgt Sportcombinatie Rheden vier gratis trainingen voor meiden van 11 tot en met 15 jaar. Bij sc Rheden voetbalt al een groot aantal meiden en op dit moment heeft de vereniging twee elftallen die alleen uit meiden bestaan; de MO19 en een dameselftal. De wens is er om nog een meidenelftal op te richten, maar daarvoor zijn er nog niet genoeg voetbalmeiden in de juiste leeftijdscategorie.

“Ben jij sportief en lijkt het je leuk om te voetballen? Op zondag 9, 16, 23 en 30 mei kun je van 10.00 tot 11.00 uur gratis komen meetrainen om te kijken of jij deel uit zou willen maken onze vereniging en dit nieuwe team”, roept de vereniging op. Aanmelden of informatie opvragen kan via tc@scrheden.nl.

Naast meiden zoekt sc Rheden ook altijd enthousiaste dames die het leuk vinden om een balletje te trappen voor het huidige Dames 1 èn dames voor het nog op te richten 35+ team. “Val je niet in deze leeftijdscategorie, maar lijkt het je toch leuk om te voetballen? Gewoon even een mailtje sturen, want natuurlijk ben je dan ook van harte welkom bij sc Rheden.”