Meer banen in Gelderland in coronatijd

REGIO – Ondanks de Covid-crisis blijft het aantal banen in Gelderland groeien. Dat blijkt uit de Provinciale Werkgelegenheid Enquete (PWE). Het afgelopen jaar zijn er 7.260 banen bijgekomen in Gelderland. Dat is een toename van 0,7 procent.

Vooral in de zorg en het onderwijs is het aantal banen gegroeid. In de uitzendbranche en in de horeca zijn er echter banen verloren gaan als gevolg van de de Covid-crisis.In de zorg kwamen er in 2020 zijn er 6.150 banen bijgekomen. In de horeca zijn er 2.780 banen verdwenen in coronatijd.

Jaarlijks doet provincie Gelderland onderzoek naar de werkgelegenheid in de Gelderse gemeenten. Anders dan andere jaren is er in 2020 onderzoek gedaan op twee peilmomenten: 1 april 2020 en 1 september 2020. Hierdoor kan een eerste beeld gevormd worden van de effecten van Covid op de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Vooralsnog lijkt dat in Gelderland mee te vallen. In april tot oktober zijn er nog eens 9.140 bijgekomen. In die periode was er ook herstel van het aantal uitzendbanen

Banen

In bijna alle regio’s in Gelderland is het aantal banen toegenomen. In de CleanTech Regio kwamen er 1.050 banen bij, in de Achterhoek 1.840, in de regio Arnhem/Nijmegen 3.630, in Rivierenland 470 en op de Noord-Veluwe nam het aantal banen toe met 510. Alleen in de regio Food Valley was er een verlies van 240 banen te betreuren. De Achterhoek kende verhoudingsgewijs de hoogste banengroei met 1,5 procent.

Tekorten nemen toe

Voor de periode na Covid is de verwachting dat de economie verder zal doorgroeien en dat tekorten in de bouw, de zorg en techniek onverminderd groot zijn. Het blijft een uitdaging om de juiste werknemer op de juiste plek te krijgen. Dit vraagt om nauwe samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid. Het PWE rapport is te vinden op www.gelderland.nl/pwe.