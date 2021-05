Meander leest Meander

VELP – Meander is het nieuwe stripfiguurtje dat kinderen in Rheden wat moet bijbrengen over de geschiedenis van de gemeente. Onlangs werd het stripboek gepresenteerd, waarin boswezen Meander door de tijd reist en zo een spannend verhaal beleeft.

Toen de naam Meander werd gekozen, wisten de makers niets van kleine Meander in Velp, die zijn bijzondere naam deelt met het stripfiguurtje. Reden voor burgemeester Carol van Eert en wethouder Marc Budel van de gemeente Rheden om bij hem op bezoek te gaan en hem een exemplaar van het stripboek te overhandigen. Het boek is natuurlijk nog wat moeilijk voor de 3-jarige, maar volgens de burgemeester heeft zijn oudere broer het in één adem uitgelezen!