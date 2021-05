Man uit Eerbeek aangehouden voor handel en levering chemicaliën

EERBEEK – Een man uit Eerbeek is dinsdag 18 mei aangehouden voor de handel en levering van chemicaliën voor de fabricage van drugs. De man kwam in beeld bij een groot onderzoek naar drugshandel. Er is deze dag ook een man uit Piershil (Zuid-Holland) aangehouden, er zijn zes huiszoekingen gedaan en er is beslag gelegd op een grote hoeveelheid geld, een vuurwwapen en drie dure auto’s.

De handel kwam aan het licht na een offerteaanvraag bij een chemicaliënfirma voor de levering van 5920 kilogram N-Hexaan, waarbij twijfels waren over legaal gebruik. Naar aanleiding van deze offerteaanvraag werd een melding gedaan bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Aangezien de aanpak van deze illegale handel in chemicaliën in veel gevallen herleidbaar is tot drugslaboratoria, werd in april 2020 een onderzoek gestart door de recherche van de Landelijke Eenheid. Binnen dit onderzoek werd onder andere een grote cocaïnewasserij in Nijeveen ontdekt en ontmanteld.

In aanloop naar de ontdekking van het drugslaboratorium in Nijeveen werd in april 2020 in een kassencomplex te Kwintsheul een grote hoeveelheid chemicaliën in beslag genomen, die daar opgeslagen stonden in afwachting van verder gebruik bij het bewerken, verwerken en vervaardigen van verdovende middelen. Uit onderzoek was tevens gebleken dat in de periode voor april 2020 in genoemd kassencomplex een drugslaboratorium aanwezig was geweest.

Op dinsdag 18 mei 2021 zijn in het kader van het betrokken onderzoek nog twee mannen uit Piershil en Eerbeek aangehouden, die worden verdacht van betrokkenheid bij de illegale handel in chemicaliën. Buiten het feit dat deze handel een overtreding van de Opiumwet oplevert, is er ook sprake van een overtreding van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën, een economisch delict. Door de chemicaliënbranche worden gelukkig steeds vaker meldingen gemaakt van ongebruikelijke transacties in chemicaliën. Met deze illegale handel worden grote geldbedragen verdiend.

Naar aanleiding van de twee aanhoudingen zijn ook zes woningen doorzicht in Piershil, Eerbeek, Spijkenisse en Zevenhuizen. Bij deze doorzoekingen werden naast veel digitaal en schriftelijke beslag, grote contante geldbedragen, een vuurwapen en ook drie voertuigen in beslag genomen. Ook kon beslag worden gelegd op 11 bankrekeningen en een woning.

De verdachten zijn vrijdag 21 mei 2021 voorgeleid bij de rechter commissaris in Rotterdam.