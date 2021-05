Man klem in sloot onder zitmaaier

BRUMMEN – Een man die woensdag 19 mei met zijn zitmaaier in de sloot belandde, werd door de politie uit zijn benarde positie bevrijd. Brandweer, politie en ambulance rukten met spoed uit voor de man, die onder zijn voertuig in de sloot lag. De man zat wel vast, maar kon door de politie uit de sloot worden gehaald. “We hebben er twee maal natte voeten aan overgehouden”, melden agenten. De man is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, de maaier uit de sloot getrokken.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink