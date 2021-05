Man in Eerbeek gewond na val van steiger

EERBEEK – Bij een woning aan de Zonnedauw in Eerbeek is dinsdagavond 11 mei een man van de bouwsteiger gevallen.Rond 19.45 uur kwam de melding binnen waarna meerdere ambulances en een traumahelikopter ter plaatse kwamen. Het slachtoffer, een man, wilde door een vloerluik in de steiger naar de volgende etage maar kwam daarbij ten val. Het slachtoffer is een meter of 4,5 naar beneden gevallen en liep daarbij verwondingen op.

Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink