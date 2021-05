Maatjes gezocht voor inwoners met psychiatrische achtergrond

RHEDEN – Incluzio Rheden is gestart met een maatjesproject voor inwoners vanaf 18 jaar met een psychiatrische achtergrond. Zij zijn op zoek naar maatjes voor mensen uit de gemeente die zelfstandig wonen, maar graag wat extra gezelschap willen en aansluiting zoeken bij de maatschappij.

“Niet voor iedereen is het even makkelijk om aansluiting te vinden in het dagelijks leven en gewoon mee te doen. Soms is het moeilijk om zelf initiatief te nemen om mensen te leren kennen of lastig om alleen naar buiten te gaan. Voor mensen met een psychiatrische achtergrond geldt dit vaak nog meer. Met wat hulp en gezelschap kunnen we ze enorm helpen”, aldus Ingrid Jansen, projectcoördinator en dorpscoach volwassenen bij Incluzio.

Een maatje is iemand die er even voor een inwoner is, om te praten of om te luisteren, samen een boodschapje te doen, de stad in, een eindje wandelen of even te fietsen. Waar een inwoner behoefte aan heeft, kan natuurlijk verschillen. Een praatje maken en luisterend oor bieden is vaak het belangrijkste. Het gaat om gelijkwaardig contact vanuit een vrijwilligersrol. “Met 1 à 2 uurtjes per week kun je al veel bijdragen.”

Het is meegenomen als een maatje affiniteit heeft met de doelgroep, maar dat hoeft niet per se. Voorafgaand aan het vrijwilligerswerk krijgen deelnemers een training (Psychiatrie in Vogelvlucht) zodat ze weten wat er komt kijken bij het begeleiden van mensen met een psychiatrische achtergrond. De volgende training is op 1, 8 en 15 juni.

Mensen die serieus geïnteresseerd zijn om maatje te worden kunnen op 25 mei gratis de online voorstelling ‘Hou me Los’ van Nynka Delcour bijwonen. De voorstelling maakt jongeren, ouders, docenten en professionals bewust van dilemma’s en zorgen waar jonge mantelzorgers mee te maken krijgen. De voorstelling is gemaakt op basis van ervaringsverhalen van mantelzorgers.

Meer informatie en aanmelden kan via www.geldersehanden.nl/o/incluzio-rheden of via ijansen@incluzio.nl.