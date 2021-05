Lotenverkoop Schaapscheerdersfeest

LOENEN – Ook in 2021 gaat het Schaapscheerdersfeest in Loenen niet door. Omdat het volgend jaar voor de vijftigste keer is dat het scheerdersfeest wordt gehouden, wil de commissie er een groots evenement van maken. Daarom worden er deze maand huis-aan-huis loten verkocht in Loenen, waarmee mooie prijzen te winnen zijn. De trekking van de verloting is op zaterdag 5 mei.