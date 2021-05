Lopers de Jutberg eindelijk weer samen op pad

LAAG-SOEREN – Wat waren de hardlopers van loopgroep de Jutberg in Laag-Soeren zaterdag 22 mei blij dat ze weer samen mochten trainen. Ze trotseerden regen en wind om voor het eerst in maanden weer in groepsverband een rondje door het bos te maken. Samen, maar toch ieder op zijn of haar eigen tempo. Ook de wandelgroep ging weer van start. Beide groepen starten om 9.00 uur vanaf camping de Jutberg. Aanmelden kan via loopgroepjutberg@outlook.com of tel. 06-53497450, maar is niet nodig, wie mee wil lopen kan zich gewoon op dat tijdstip melden. Meelopen kost tot en met de laatste zaterdag van juni 3 euro, zodat nieuwelingen kunnen proberen of de loopgroep iets voor hen is. Meegaan met de wandelgroep is gratis.

Foto: Han Uenk