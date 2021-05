Loopgroep Jutberg hervat gezamenlijke trainingen

LAAG-SOEREN – Naar alle waarschijnlijkheid is er binnenkort weer de mogelijkheid om samen hard te lopen na de lange lockdown. Reden voor Loopgroep Jutberg om de gezamenlijke trainingen weer te hervatten.

Het seizoen van de loopgroep loopt tot en met de laatste zaterdag in juni volgens een vast programma. In juli en augustus wordt nog bekeken wat er gedaan wordt.

Er wordt getraind in één groep, maar volgens een methode waarbij iedereen mee kan doen. Om 9.00 uur wordt er zaterdagochtend gestart bij camping Jutberg. Er wordt tot 10.30 uur getraind. Daarna is er bij de camping gelegenheid om samen even na te praten en een kop koffie of thee te drinken. In de winter kunnen de lopers binnen terecht om om te kleden en staat de koffie/thee klaar bij terugkomst.

Meedoen kost 1 euro per keer. Tot en met de laatste zaterdag in juni kost het 3 euro. Lopers kunnen op deze manier voordelig kijken of de trainingsmethode bij ze past en eventueel in september aansluiten om te trainen volgens een vast schema. Aanmelden kan via loopgroepjutberg@outlook.com of tel. 06-53497450, maar lopers kunnen ook gewoon om 9.00 uur aan de start verschijnen op camping de Jutberg.