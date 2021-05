Loenense duofiets in gebruik genomen

LOENEN – Luut Evers was een van de eerste Loenenaren die gebruik kon maken van de nieuwe duofiets. Haar kinderen hebben haar ter gelegenheid van haar 88e verjaardag een rondritje door Loenen aangeboden. De familie vertrok op Hemelvaartsdag in colonne door het dorp en trok veel bekijks. Luut genoot met volle teugen en kan haar dorpsgenoten van harte aanbevelen om ook eens een tochtje op deze fiets te maken: “Ik ben op plekken geweest waar ik in jaren niet meer ben geweest.”

De fiets kan tegen een aantrekkelijk tarief worden gereserveerd bij Gerrit Waanders, tel.nr. 06-30443777 en is geschikt om samen op te fietsen. Het is niet noodzakelijk, maar wel mogelijk, dat de tweede persoon actief meefietst. Fietsen wordt zo weer voor iedereen mogelijk.