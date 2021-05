Livestream vanuit het Muziekcafé Gasthuiskerk

DOESBURG – Op vrijdag 28 mei presenteert Gasthuiskerk Doesburg vanaf 21.00 uur opnieuw een gratis livestream. Die komt deze keer vanuit het Muziekcafé in de foyer met de Deense singer-songwriter Bjarke Ramsing. Het optreden van Ramsing kon in oktober 2020 niet doorgaan en is daarna nog enkele keren verzet en weer geannuleerd.

De muzikale opvoeding van Bjarke Ramsing vond plaats op het Deense platteland. Daar vormde hij zijn eigen muzikale stijl uit de restanten van oude Amerikaanse folk, blues en roots muziek. Hij toert sinds jaar en dag binnen en buiten Europa. Hij verdient zijn brood al spelend in bars en op straat. Momenteel heeft zijn dynamische folkmuziek een vruchtbare basis gevonden in de Lage Landen. De afgelopen twee jaar heeft Bjarke nauw samengewerkt met Nederlandse muzikanten: Teun van Langen op contrabas, Annelies Jonkers op viool en Floris Venema op drums en percussie. Muzikaal gezien varieert het van zachte folk ballads met elegante instrumentale arrangementen, tot meer ongepolijste en opgewekte akoestische rockcomposities.

Foto: PR Bjarke Ramsing