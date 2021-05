Lionsclub sponsort jeu de boulesbaan van Kiboe

EERBEEK – Eerbeek is sinds deze week een jeu de boulesbaan rijker. Dankzij een donatie van Lions Club Zuid-Oost Veluwe gaat een wens van Dorpsboerderij Kiboe in vervulling.

De naam van Kinderboerderij Kiboe in recent veranderd in Dorpsboerderij Kiboe. Kiboe is niet meer alleen de plek waar kinderen welkom zijn, maar Kiboe wil een ontmoetingsplek zijn voor alle dorpelingen. Voor jong en oud. Een jeu de boulesbaan leek de bestuurders een aantrekkelijke aanvulling op de al bestaande mogelijkheden.

Lions Club Zuid-Oost Veluwe heef al een jarenlange band met Kiboe. Zo nu en dan steken Lions-leden de handen uit de mouwen bij klusjes op het terrein. Omdat Lions dienstbaar willen zijn aan de lokale gemeenschap, waren de leden van de Lions Club direct enthousiast over de nieuwe aanpak van Kiboe. Zij hebben daarom een donatie gedaan van 750 euro, waarmee de materialen voor de jeu de boulesbaan gefinancierd konden worden. De aanleg van de baan is aangeboden door BonVerda Groenwerk uit Brummen.

Zodra de coronamaatregelen het weer mogelijk maken om Kiboe open te stellen voor publiek is iedereen welkom om de nieuwe jeu de boulesbaan te gebruiken.

Foto: Beheerder Frederike van Nieuwenhuizen van Kiboe neemt een cheque in ontvangst uit handen van Ruud Steenbruggen van de Lions