Lintje voor Gerrit Woudenberg

BEEKBERGEN – Gerrit Woudenberg, voorzitter van harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen, is maandag 26 april benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij werd hierover in de ochtend gebeld door de Apeldoornse burgemeester Ton Heerts. In plaats van de traditionele Lintjesregen op Paleis Het Loo vond de uitreiking dit jaar, vanwege de coronamaatregelen, bij de gedecoreerden thuis plaats. Wethouder Nathan Stukker stond na het telefoongesprek met de burgemeester bij Woudenberg op de stoep om het lintje te overhandigen.

Gerrit Woudenberg speelt al zestig jaar bij harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen. Bijna al die tijd vervulde hij wel een functie binnen de vereniging en sinds zes jaar is hij voorzitter. Tijdens zijn arbeidzame leven was hij in diverse directie- en managementfuncties actief binnen de Rabobank. Als vrijwilliger is hij ook actief bij andere organisaties. Zo is hij is voorzitter van de Stichting Vrienden Zorgcentrum De Vier Dorpen, was hij penningmeester van de Stichting Dorpshuis Beekbergen en was hij voorzitter van de Raad van Toezicht van Thuiszorgbureau Jacobs. Op dit moment is hij ook penningmeester van de Stichting Fonds Beekbergen.