Leerlingen van de Horizon maken speelgoed voor ouderen

DOESBURG – Leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool de Horizon in Doesburg maken op 18 en 19 mei, onder leiding van beeldend kunstenares Berna Bonekamp, speelgoed voor ouderen. Dit doen ze aan de hand van verhalen van Doesburgenaren die zijn verzameld tijden het project ‘Kom je spelen. Het Openbaar Vervoer en Speelgoedmuseum Doesburg preseneert tegelijkertijd een pop-up museum op de Horizon over historisch speelgoed. Ook de creaties van de leerlingen worden daar uitgestald.

De afgelopen maanden interviewden vrijwilligers van Lang Leve Kunst en Naoberschap tal van inwoners van Doesburg over het speelgoed uit hun jeugd. Omdat de vertellers in deze tijd niet zelf naar de Horizon mogen komen, luisteren de leerlingen naar geluidsopnames van hun verhalen en krijgen ze foto’s te zien. Hierdoor geïnspireerd gaan ze zelf aan de slag om speelgoed van recyclebare materialen te maken onder leiding van Berna Bonekamp. Eerder dit jaar was Berna ook al op de Horizon met een speelgoedproject en maakten de leerlingen houten speelgoed. Dat gaven ze cadeau aan bewoners van De Hessegracht. “De leukste les van het jaar”, zei een van de leerlingen toen.

Herinneringen

Een van de Doesburgenaren die zijn herinneringen aan speelgoed deelde was de heer König. Hij vertelde: “De dochter uit het vorige huwelijk van mijn vader is op haar tiende overleden aan een hersentumor. Haar poppenhuis uit 1920 heb ik nog steeds. Mijn vader had het voor haar gekocht toen ze een jaar of vijf was. Met dat poppenhuis speelde ik tijdens Kerst samen met mijn buurmeisje. Dat was altijd heel bijzonder.”

Speelgoed maken

Op 18 en 19 mei krijgt het project voor de kinderen een vervolgens als zij zelf speelgoed gaan maken. Na afloop houden de kinderen het speelgoed niet zelf, maar geven ze deze cadeau aan de geïnterviewde Doesburgenaren. Dan ontmoeten ze elkaar (eindelijk) in het echt en kunnen ze hun speelgoedverhalen met elkaar delen.‘Kom je spelen?’ is een initiatief van het programma Lang Leve Kunst en Naoberschap van Amphion Cultuurbedrijf. Het kunstproject kwam in samenspraak met de Gemeente Doesburg en het Openbaar Vervoer en Speelgoedmuseum Doesburg tot stand en wordt gesteund door de Gestichten Doesburg.

Foto: Henk Kuipers

Foto: Meneer König met het poppenhuis van zijn overleden halfzusje