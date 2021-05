Leerlingen van basisschool de Arnhorst feliciteren Koningin Maxima in een muziekvideo

VELP – Kinderen van Basisschool De Arnhorst in Velp maakten een muziekvideo waarin zij, uit elke klas één kind, het plezier in muziek doorgaven aan elkaar en aan de Koningin. Deze muziekvideo is onderdeel van de campagne ‘50dagenmuziek’ van Méér Muziek in de Klas, ter ere van de 50e verjaardag van de erevoorzitter Koningin Maxima. De campagne draagt bij aan het doel van de stichting én de wens van Koningin Máxima: structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Nederland en het Caribisch gebied.

Foto: Sander van Glist / Méér Muziek in de Klas