Kunst maken voor Sjors Sportief & Creatief

DIEREN – De leerlingen van Kindcentrum LeerRijk in Dieren zijn onlangs aan de slag gegaan met een ontwerp voor de voorkant van het nieuwe boekje Sjors Sportief & Creatief. Ze maakten hiervoor een ‘doodle-kunstwerk’, onder begeleiding van kunstdocent Si-Moon.De kinderen maakten tekeningen over hun favoriete activiteiten. Luna en Fréderique maakten hier een vlog over (foto). In september onthult wethouder Marc Budel de voorkant door het eerste exemplaar uit te reiken aan de jonge kunstenaars.

Jaarlijks verspreiden Cultuurbedrijf RIQQ, Sportbedrijf Rheden en Bibliotheek Veluwezoom het boekje Sjors Sportief en Sjors Creatief via de scholen in de gemeente Rheden. Ouders en kinderen krijgen hiermee een overzicht van alle sportieve en creatieve activiteiten in de regio, waar ze vaak gratis van kunnen proeven. Vanaf dit jaar maken leerlingen van één van de scholen een gezamenlijk ontwerp voor de voorkant van het boekje. Zo komt ieder jaar een andere school aan de beurt.

www.sjorssportief.nl