VELP – Zaterdag 29 mei kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar kunst maken in de Tuin van Sjef in Velp aan de Boulevard 33a in Velp. Hier zijn prachtige bomen en planten, maar ook vreemde bouwsels, een vijver en een waterval. Deelnemers combineren een tekening of schildering met kringloopspullen tot een uniek kunstwerk. Een eigen foto meenemen mag ook. De workshop begint om 14.00 uur en eindigt uiterlijk 16.30 uur. Deelname kost 8 euro. Inschrijven kan via www.cultuurensportstimulering.nl.