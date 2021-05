Kranslegging door Amnesty

VELP/RHEDEN/ROZENDAAL – Vrijwilligers van de werkgroep Amnesty International Velp-Rozendaal hebben op 4 mei kransen gelegd bij oorlogsmonumenten in Velp, Rheden en Rozendaal. Er werden bloemen gelegd bij het bevrijdingsmonument aan de Vijverlaan te Velp, in Rheden bij het monument bij het Rozenbos en in Rozendaal bij de oorlogsgraven op de begraafplaats.

Normaal gebeurt dit in samenwerking met leerlingen van groep 7/8 van basisscholen in de gemeente Rheden. Dan krijgen zij vooraf les over mensenrechten van een gastdocent van de lokale werkgroep van Amnesty.

Jaarlijks staan met dodenherdenking door heel Nederland leden van Amnesty stil bij de slachtoffers en de grootschalige schending van mensenrechten tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Tijdens deze gastles schrijven zij gedichten over mensenrechten en twee daarvan worden uitgekozen om in Velp en Rozendaal door de kinderen voorgedragen te worden bij de dodenherdenking op 4 mei.