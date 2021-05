Koor Spirit zoekt dirigent

KLARENBEEK – Dirigent Lida Linderhof gaat het Klarenbeekse kerkkoor Spirit verlaten. 25 jaar geleden begon ze als dirigente bij het pas opgerichte Tussenkoor. Toen het gemengd koor werd opgeheven kwam er een aantal koorleden naar het Tussenkoor. Toen is er besloten om verder te gaan onder de naam Spirit.

Vijfentwintig jaar stond Lida klaar voor de Klarenbeekse geloofsgemeenschap. Zij wil nu meer gaan genieten van haar vrije tijd en de kleinkinderen.

Het koor wil graag doorgaan. Het laatste jaar werd er door corona niet meer geoefend en gezongen. Maar het koor hoopt over niet al te lange tijd weer te kunnen starten met de maandelijkse viering, waarbij Spirit haar medewerking kan geven. Het koor is op zoek naar een nieuwe dirigent(e). De Pastoraatsgroep en Locatieraad vraagt om suggesties of iemand die verder kan helpen met deze zoektocht.