Koningin Kringloop gekroond bij 2Switch

DIEREN – Koningsdag 2021 werd wederom gevierd zonder traditionele kleedjesmarkten en vrijmarkten. Gelukkig was winkelen zonder afspraak vanaf 28 april wel weer mogelijk en daarmee kon ook weer gestruind en gesnuffeld worden bij de kringloopwinkel. Voor Kringloopwinkel 2Switch was dat de aanleiding voor een leuke challenge. Hier werd gezocht naar een Koning of Koningin Kringloop. De opdracht was simpel: maak een foto van jezelf waaruit blijkt dat jij Koning of Koningin Kringloop bent en plaats deze op social media met de hashtags #koningkringloop en #2switch. Er kwamen een heleboel grappige en originele inzendingen binnen. Hieruit zijn twee winnaars gekozen. Een daarvan was de inzending van Annemieke, die met haar foto en tekst een krachtig statement maakte voor tweedehands en met een koninklijk sausje. Zij won daarmee een 2Switch cadeaukaart ter waarde van 100 euro. Dinsdag nam Annemieke haar prijs in ontvangst bij 2Switch in Dieren.