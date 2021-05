Kinderen van Herman Riewald zetten oorlogsmuseum in Doesburg voort

DOESBURG – Afgelopen februari overleed Herman Riewald. De Doesburger was de oprichter van Oorlogsmuseum de Maurits aan de Boekholtstraat 19 in Doesburg. Hij verzamelde zijn leven lang alles wat met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft. Deze passie willen zijn kinderen Sjors en Rosalien graag voortzetten.

Herman Riewald maakte als kleuter de oorlog mee en dit was bepalend voor zijn latere musuem. “Hij struinde als jonge jongen de IJssel af op zoek naar sporen van de oorlog en bewaarde dit alles als kind al”, vertelt zoon Sjors. Zijn verzamelwoede werd later doorgezet en speelde ook in de jeugd van Sjors en zijn zus Rosalien een belangrijke rol. “Het is ons met de paplepel ingegoten.” Op een gegeven moment had zijn vader zo veel verzameld dat de wens om er wat mee te doen steeds groter werd. Als schilder had hij een opslag in het centrum van Doesburg, die hij eigenhandig verbouwde tot museum.

Zoon Sjors herinnert zich de ludieke opening van het museum in 1987 nog goed. “Het was op 1 april. Mijn vader hield wel van een geintje. Hij kondigde vooraf aan dat er een tank zou komen tijdens de opening.” Vele Doesburgers verzamelden zich verwachtingsvol in de straten om de tank op te wachten. Op een gegeven moment gingen de deuren van het museum open en kwam er een mini-tank met een bloemetje tevoorschijn, het was tenslotte 1 april.”

Door de jaren heen wisten velen Riewald te vinden met spullen uit de oorlog. Als schilder kwam hij bij veel mensen en hij praatte graag over zijn passie. Dit leverde hem veel oorlogsspullen op. “Hij was met alles ontzettend blij”, vertelt Sjors. “Van een stuk zeep uit die tijd werd hij al erg enthousiast.” Kenmerkend voor zijn vader was dat hij alles dat hij kreeg zorgvuldig bewaarde voor het museum. “Hij verkocht niets, hij beloofde de gevers van de spullen dat het een plekje in het museum kreeg en dat deed hij ook altijd.” Des te meer reden voor Sjors en zijn zus om op dezelfde manier verder te gaan. “Dit is echt zijn levenswerk, dat willen wij behouden.”

Al voor de dood van Herman beloofden zijn vrouw en kinderen het levenwerk van Herman voor te zetten. Sjors doet het met veel plezier en heeft van zijn vader al heel wat kennis meegekregen. “Ik weet wie de spullen heeft geschonken en ken veel verhalen erachter.” In het kleine museum komen de verhalen uit de oorlog weer tot leven, iets wat Herman Riewald ook graag over vertelde . “Als je hier binnenkwam en interesse had in de oorlog, dan stond je niet binnen een kwartier weer buiten.”

Er is een grote verscheidenheid aan spullen te zien in het museum. Van een tafel met een kogelgat, tot kleding gedragen in een concentratiekamp. Achter elk object schuilt een verhaal dat ook de kinderen van Riewald graag verder willen vertellen. Nieuwe items voor de collectie zijn meer dan welkom. Met Sjors kan er contact worden opgenomen via tel. 06-22302057 of per e-mail riewaldsjors@gmail.com. Het museum is te bezoeken op afspraak. Via facebook (Museum De Maurits 1940-1945) of telefonisch kan een afspraak gemaakt worden.