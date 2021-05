Kennismaken met handbal

BRUMMEN – Handbalvereniging Brummen is eind april gestart met trainingen voor H/F-jeugd, jongens en meisjes in de leeftijd van 5 tot en met 8 jaar. Veel kinderen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om kennis te maken met de sport en er is plek voor meer jeugd. Jongens en meisjes zijn welkom op woensdagmiddag vanaf 15.30 uur op het veldje aan de Schaepmanstraat in Brummen. Handbal wordt in deze leeftijdscategorie gemengd gespeeld. Als er voldoende animo is, kan er één of twee keer per maand worden meegedaan aan toernooitjes, die door diverse verenigingen worden georganiseerd.

Secretariaat, tel. 06-23701444

info@handbal-brummen.nl