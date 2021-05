Kasteel en park Rosendael hoopt in mei te openen

ROZENDAAL – Maandenlang zijn kasteel en park Rosendael gesloten geweest voor publiek, maar nu is er zicht op de heropening. Als het openingsplan van de overheid gehandhaafd blijft, zijn bezoekers binnenkort weer welkom in het park en het kasteel.

Het park rond het kasteel is één van de fraaiste en oudste landschapsparken van ons land. Het biedt een prachtige omgeving voor een wandeling met de speciale Beleef!plattegrond, die bezoekers informatie geeft over de bijzondere boomsoorten en kunstwerken. De bekende tuinsieraden, zoals de Bedriegertjes, zijn er te bewonderen en bezoekers kunnen een kijkje nemen tussen de stammen van de reuzenlevensboom, het water oversteken via de stapstenen en als het mooi weer is een blik werpen in de oranjerie, die nu nog even fungeert als winterstalling voor de kuipplantencollectie. Er zijn verschillende wandelroutes en voor kinderen is er een leuke speurtocht.

Nieuw dit seizoen is dat het hele kasteel nu ook zonder rondleiding te bezoeken is. Met de IZI Travel app krijgen bezoekers informatie over de salons en collectie op de begane grond en bovenverdieping en kunnen zo de sfeer van een bewoond kasteel ervaren. Rosendael is meer dan zeven eeuwen oud. Graven en hertogen van Gelre hadden hier hun residentie. Er is een bijzondere collectie meubels, zilver en porselein te zien.

De kasteelwinkel is sinds woensdag 28 april weer open, van dinsdag tot en met zondag, van 11.00 tot 17.00 uur. Van vrijdag tot en met zondag is ook het terras voor het kasteelcafé weer geopend, voor koffie met gebak of een heerlijke lunch met uitzicht op het kasteel.

Kasteel Rosendael zoekt nog vrijwilligers voor de nieuwe openstelling, onder andere rondleiders en gastvrouwen en – heren. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden een mail sturen naar: rosendael@glk.nl.