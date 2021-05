Kangoeroe Klup zoekt nieuwe leden

BRUMMEN – Korfbalvereniging Mélynas uit Brummen is op zoek naar nieuwe (jeugd)leden. Niet alleen kinderen en jongeren die wedstrijden kunnen en willen spelen, maar ook de allerkleinste jeugd is bij de club van harte welkom.

Voor de jongste leden van 2 tot 6 jaar is er de Kangoeroe Klup. De Kangoeroe Klup is voor kinderen die lekker samen willen spelen, lekker rennen en ravotten zonder wedstrijdverplichtingen. Lekker spelen met ballen, pionnen, korven en stiekem een beetje leren korfballen. De naam Kangoeroe Klup is gekozen omdat de kangoeroe veel overeenkomsten heeft met vaardigheden die horen bij de korfbalsport zoals snelheid, wendbaarheid en sprongkracht. Daarnaast heeft de kangoeroe een buidel die aan jonge kangoeroes bescherming en veiligheid biedt. De Kangoeroe Klup is symbolisch gezien de buidel – een veilige en warme plaats – voor de jongste leden van de club.

Vier kangoeroes, genaamd Scoro, Funny, Jumper en Spurt vervullen een hoofdrol binnen de Kangoeroe Klup. Elk met hun eigen specialiteit. Op zaterdag 29 mei, 12 juni en 26 juni kunnen kinderen van 10.00 tot 11.00 uur meedoen met de Kangoeroe Klup op de sportaccommodatie in Brummen.

info@kvmelynas.nl