Jutut heeft het zwaar, maar ‘kringloop is onmisbaar’

LOENEN – Kringloopwinkel Jutut in Loenen moest niet alleen een mooie winkel voor tweedehands spulletjes worden, maar ook een ontmoetingsplek voor inwoners en een ervaringsplek voor tieners. Corona gooide roet in het eten, maar zorgt ook voor een andere kijk: “We merken nu pas hoe onmisbaar een kringloopwinkel is”, vertelt eigenaresse Mireille Pöyhönen.

Mireille opende Jutut – spreek uit: Joetoet, Fins voor spullen – in februari 2020. Samen met haar jongste zoon Pertti (16) ging zij enthousiast aan de slag. Ze werkt daarnaast samen met Frank, bij wie ze eens een tweedehands tafeltje kocht. Hij kwam ‘even helpen’ en ging niet meer weg.

“Ik ben vooral met Jutut begonnen om een ervaringsplek en vangnet te bieden voor Pertti”, vertelt Mireille. “Hij heeft een autistische stoornis en leert hier zoveel: werken in de praktijk, omgaan met chaos en hectiek en contact met klanten.” Het was de bedoeling lotgenoten ook zo’n plekje te bieden, maar dat zit er voorlopig niet in. “We kunnen met de huidige maatregelen niet teveel mensen tegelijk ontvangen, daar is de ruimte gewoon te klein voor. Bovendien ligt de aandacht nu eerst op het doorkomen van de crisis. Onze andere plannen komen later wel weer.”

Verhalen

Nu de winkel weer geopend is, doen Mireille, Pertti en Frank hun uiterste best wat reserves te kweken. Dat doen zij door keihard, maar vooral met veel toewijding, te werken. Jutut wil niet zomaar een kringloop zijn waar spullen worden afgegeven en achteloos op de schap gezet. Mireille legt uit: “We hebben respect voor het leven dat de spullen hebben gehad. Er zit een heel verhaal achter. Mensen moeten vaak met pijn in het hart afscheid nemen van dingen, omdat ze bijvoorbeeld naar een verzorgingshuis gaan of er iemand is overleden. Dan wil je dat er goed voor die spullen wordt gezorgd. We behandelen alles met liefde, maken het zorgvuldig schoon en geven het dan een mooi plekje in de winkel.”

Frank haalt vaak spullen op en merkt dat mensen graag willen vertellen over wat ze meegeven. Waar komt het vandaan, waar werd het voor gebruikt. “Het geeft mensen een goed gevoel dat hun spulletjes goed terechtkomen. Ze komen later ook vaak even in de winkel kijken hoe het er staat.”

Vaste klant

Riekie van Binsbergen uit Loenen is vaste klant bij Jutut en vanaf het begin betrokken bij de kringloop. “Ik moest de schuur opruimen van mijn man en toen ik hoorde dat Mireille haar winkel wilde beginnen, heb ik direct spullen langsgebracht. Toen ben ik meteen gebleven om te helpen schoonmaken.” En Riekie is blijven komen. Ze snuffelt graag tussen de spulletjes en neemt ook regelmatig iets mee naar huis. Ondertussen maakt ze overal in het dorp reclame voor de winkel van Mireille. “Jutut is niet zomaar een kringloop. Alles is schoon, mooi uitgestald, de kleding gewassen. Een buurvrouw die altijd beweert dat ze nooit naar een kringloop zou gaan, komt wel hier.”

Essentiële winkel

Tijdens de tweede lockdown, waarin de winkel helemaal dicht moest, kwamen Mireille en Frank er pas achter hoe onmisbaar de kringloop is voor mensen met een krappe beurs. “Ik heb wanhopige mensen aan de telefoon gehad”, vertelt Frank. “Mensen die serviesgoed of kinderkleding nodig hadden, maar dat nergens konden kopen. Even online bestellen is er niet bij als je niets te besteden hebt. Ik heb hier en daar maar wat tasjes met spullen langsgebracht.”

Hoewel ze het iedere ondernemer gunnen, voelt het zuur voor Jutut dat andere winkels met bijvoorbeeld luxe etenswaren wel open mochten, maar de kringloop niet. “Mensen die weinig te besteden hebben zijn een vergeten groep. We hebben nu gemerkt hoe hard de kringloop nodig is, het zou een essentiële winkel moeten zijn.”

Foto: Linda Peppelman

Foto: Riekie, Frank en Mireille van kringloop Jutut, voor de foto heel even zonder mondkapje