Jubileum Wereldwinkel Beekbergen

BEEKBERGEN – Wereldwinkel Beekbergen bestaat 35 jaar en daar wordt nog tot en met 16 mei bij stilgestaan. Wat 35 jaar geleden begon met de verkoop van koffie aan huis, is in al die jaren uitgegroeid tot een prachtige winkel aan de Dorpstraat in Beekbergen. De winkel wordt gerund door een enthousiaste groep vrijwilligers.

Het team van de Wereldwinkel had het 35-jarig bestaan graag meer aandacht gegeven. Nu dit niet kan is besloten tijdens de Fairtrade Week stil te staan bij het jubileum. Nog tot en met 16 mei is er voor elke betalende klant een smakelijke attentie.

Reserveren voor een bezoekje aan de Wereldwinkel is niet meer nodig. Er kunnen maximaal twee klanten tegelijk binnen zijn. “We zijn blij dat de winkel weer op kan en begroeten jullie graag in onze mooie ‘eerlijke’ winkel”, aldus het team.