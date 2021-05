BRUMMEN – Vorig jaar al was Joop van Hierden 75 jaar muzikant bij HOB uit Brummen. Het harmonieorkest had graag live muziek gemaakt om deze mooie mijlpaal te vieren, maar corona groeide roet in het eten. Daarom is de jubilaris onlangs nog in het zonnetje gezet.

Joop van Hierden is een verenigingsman in hart en nieren en heeft zich op vele terreinen verdienstelijk gemaakt binnen de vereniging. Niet alleen als muzikant, maar ook binnen het bestuur leverde Joop een enthousiaste bijdrage. Ook was hij dirigent van het opleidingsorkest.

Om de jubilaris extra in het zonnetje te zetten werd een filmpje opgenomen. Omdat het samenspel als muziekvereniging nog wat toekomstmuziek is, hebben de leden individueel het nummer Gabriella’s Sang opgenomen, waarbij ze Alette van den Brul bereid hebben gevonden om de zangpartij uit te voeren.

Het jeugdorkest kon natuurlijk niet ontbreken, de jonge muzikanten hebben het nummer Choral Rock opgenomen. Dit alles is onder elkaar en aan elkaar gemonteerd tot een filmpje waarbij burgemeester Alex van Hedel een mooi voorwoord heeft ingesproken. Ook de Pretband ontbrak natuurlijk niet.

Zaterdag 22 mei ging een afvaardiging van HOB op bezoek bij Joop en Miny, waarbij een bronzen medaille en oorkonde werden overhandigd door twee bestuursleden. Daarnaast werd ook het filmpje aangeboden en bekeken. Om onze felicitaties nog wat extra mee te geven, zijn er door enkele initiatiefnemers berichten rondgestuurd met de oproep om Joop rond dezer dagen een kaart te sturen met een felicitatie, maar ook met een leuke herinnering of gebeurtenis. Dit resulteerde in een tafel vol met kaarten.

Joop van Hierden, die met veel plezier zijn muzikale levensinvulling vervult, hoopt net als ieder ander dat de vereniging snel weer een mooi concert kan geven.

Het filmpje is op de site van het HOB te zien.

www.harmonieorkestbrummen.nl