Jongerenraad Rozendaal

ROZENDAAL – De jongerenraad van de gemeente Rozendaal komt woensdag 19 mei bijeen. De gemeente Rozendaal neemt regelmatig besluiten over dingen die ook de jongere inwoners aangaan, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, sport of speelplekken. Daarom wil de gemeente graag weten wat jongeren belangrijk vinden, hun goede ideeën en plannen aanhoren en bekijken welke plannen samen kunnen worden uitgewerkt.

Daarom komt de jongerenraad op woensdag 19 mei weer bijeen. Dit is een ‘los-vast-verzameling’ van jongeren tussen de 10 en 15 jaar, die een paar keer per jaar bijeen komen. Door de coronacrisis is er in 2020 geen vergadering geweest. Voor de 19e kunnen jongeren zich aanmelden via secretariaat@rozendaal.nl, maar dat hoeft niet. Iedereen die wil meepraten is welkom. De vergadering us tussen 19.00 en 20.00 uur in het gemeentehuis van Rozendaal.